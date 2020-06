Crotone, Stroppa: "Bene per un'ora, dovevamo chiuderla nel primo tempo"

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Crotone Stroppa dopo la sfida contro il Chievo.

Mastica amaro Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone che oggi è stato fermato sull’1-1 dal Chievo allo Scida. A fine gara, il mister dei calabresi ha commentato il pareggio contro i clivensi tramite i canali ufficiali del club: “Nella situazione del gol potevamo fare meglio. Per quanto riguarda la partita nel complesso, sapevamo che poteva essere difficile e che avremmo potuto soffrire sul piano fisico. Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta tantissimo: siamo arrivati tre volte davanti al portiere e lì dovevamo essere più bravi per chiudere la partita. Il secondo tempo è stato meno brillante da parte nostra, ma non abbiamo rischiato praticamente mai esclusa l’occasione del gol del Chievo. La squadra in qualche circostanza è sembrata stanca, ma è normale dopo tre mesi di inattività. Per un’ora però abbiamo giocato come al solito. Dobbiamo migliorare nel palleggio, per far arrivare la palla agli attaccanti nel miglior modo possibile. Sapevamo di incontrare una squadra importante e con interpreti dotati di ottima velocità: teniamoci il punto, andiamo avanti così e pensiamo alla prossima. Sappiamo che abbiamo sbagliato sul gol, ma anche fatto cose molto belle: consolidiamo questi aspetti e miglioriamo certe situazioni come quella del gol”.