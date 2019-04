Crotone, Stroppa: "Benevento sfida cruciale. Domani sarà una finale"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

La vittoria in casa del Venezia ha regalato una boccata d'ossigeno in chiave salvezza al Crotone. Domani, però, il club calabrese è atteso da un'altra sfida complicata contro il Benevento. Giovanni Stroppa, tecnico degli squali, ha analizzato il match in conferenza stampa: “Probabilmente i quattro gol fatti a Venezia hanno esaltato ancor di più la prestazione, ma le prestazioni dei ragazzi erano state già importanti perché abbiamo fatto un grande girone di ritorno. Aumenta l’autostima, la consapevolezza non soltanto per il gioco o la prestazione ma individualmente. Dobbiamo pensare a domani, una gara cruciale per il prosieguo. La nostra attenzione non è rivolta a quello che abbiamo fatto perché purtroppo ancora non possiamo tirare le somme oggi. La mia concentrazione e la mia determinazione come del resto quella della squadra deve essere non verso quello che è stato fatto, perché se domani non facciamo risultato siamo di nuovo qui con l’acqua alla gola. Domani è la partita, è la finale, contro un avversario tosto, forte ed in salute quindi a maggior ragione dobbiamo stare sul pezzo e concentrati".

Il Benevento? "È una squadra completa che sa giocare a campo aperto, ha gamba, individualità, tempi di gioco in quasi tutti i suoi giocatori. Dobbiamo stare attenti a non perdere la palla perché con giocatori così qualitativamente importanti puoi andare in difficoltà sempre, quindi bisogna lavorare bene in entrambe le fasi”.