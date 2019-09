© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Juve Stabia: "La squadra ha lavorato in modo esaltante. I ragazzi sono stati bravi e gli ho fatto i complimenti, anche chi è entrato ha dato qualcosa in più. Non abbiamo perso la testa, non abbiamo perso le distanze e non era facile. Crociata? Meritava di giocare da tempo, chi sta dietro spinge ed è positivo. L'impegno col Pescara? Ora dobbiamo raccogliere le energie, si gioca tra tre giorni".