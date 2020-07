Crotone, Stroppa: "Buona prestazione, ma ora dobbiamo pensare al Cittadella"

Dopo il successo contro il Benevento, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha analizzato: "Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo riusciti a fare gol. Avevamo di fronte un avversario importante anche se reduce dalla conquista di un importante risultato - riporta Ilrossoblu.it -. Queste partite sono ancora più difficili. Conoscendo Filippo Inzaghi e il loro obiettivo non era così scontato, loro andavano a caccia di nuovi record ma siamo riusciti a fare nostra questa gara. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per cosa hanno fatto e per come l’hanno fatto. Non era facile andare in vantaggio e mantenere sempre la lucidità. E’ di conforto per tutti avere fatto gol, più di uno, e non averne presi. Siamo consapevoli dei punti lasciati per strada in queste partite, è un risultato finale che da grande soddisfazione alla squadra. Il nostro pensiero è rivolto al chiudere al più presto questa pratica e pensare da subito alla sfida contro il Cittadella".