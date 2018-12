Il ritorno non poteva essere più amaro per Giovanni Stroppa, battuto all'ultimo respiro dalla rete di Ganz dopo aver chiuso il primo tempo contro l'Ascoli in vantaggio per 2-0. Il suo Crotone, però, è affondato sotto i colpi dei bianconeri nel recupero subendo prima il pari e poi la rete decisiva a tempo praticamente scaduto; a fine partita c'è delusione nelle parole dell'allenatore appena rientrato dopo l'addio di Massimo Oddo, ma anche la consapevolezza di aver disputato una buona partita nonostante il finale rocambolesco “Per come si era messa la gara ci sarebbe stato stretto anche il pareggio – sono state le sue parole raccolte da Radio Ascoli -. Dobbiamo però dare i meriti all'Ascoli. Il secondo gol preso ce lo siamo fatti da soli mentre sul terzo gol dei bianconeri ci sono molti dubbi. Sono comunque soddisfatto della prestazione dei miei. Dispiace perché nel primo tempo potevamo essere tranquillamente sul 3-0"