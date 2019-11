Crotone, Stroppa: "Ci manca un po' di cazzimma. Ma è un buon punto"

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato così in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro il Cittadella: “Il doppio giallo a Molina ci sta, però in altre situazioni ho protestato. Siamo entrati benissimo nella ripresa, poi abbiamo commesso una disattenzione difensiva che ci è costata caro. Siamo rammaricati, però conquistiamo solo un punto. Oggi siamo stati un po’ meno bravi nella costruzione del gioco. Ma dovevamo ammazzare la partita, dobbiamo diventare più cinici, forse paghiamo un po’ di cazzimma. Nonostante tutto, è un punto importante”.