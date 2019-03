Crotone, Stroppa: "Ci sono ancora 30 punti in palio, in campo per vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Rimangono 10 partite quindi ci sono 30 punti in palio. La continuità dei risultati è importante a prescindere che sia pareggio o vittoria, ma noi andiamo in campo solo per vincere”, così Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana. "In casa credo sia una squadra più temibile rispetto ai risultati che ha avuto fuori. Ha giocatori temibili anche nell’uno contro uno, nella velocità di gamba, davanti. Ci sono dei giocatori che sono di categoria importante come Calaiò che dovrebbe rientrare, è una squadra quadrata che sa giocare, credo che in casa sia più temibili. Tante espulsioni in questo campionato? A me non sembra così nervosa. Credo siano state occasionalmente delle ingenuità. Ultimamente prendiamo anche i complimenti anche dagli arbitri nella gestione della partita, perché sono concentrati sui quello che succede in campo. Non ci lasciamo trascinare dagli eventi negativi che si sono susseguiti. Sono delle ingenuità. Dovevamo essere più bravi a pensare prima. Sampirisi ha fatto un fallo in primo con una trattenuta sulla ripartenza, e poi si è tolto nel momento in cui l’avversario ha spostato la palla. Potevamo essere più attenti".