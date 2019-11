Crotone, Stroppa: "Classifica corta. Guardiamo a noi: serve migliorare"

© foto di Federico Gaetano

Vigilia di gara in casa Crotone, con mister Giovanni Stroppa che ha parlato alla stampa del match di domani contro il Perugia: “Battere solo il Crotone? Non credo sia l’obiettivo di tutti, credo semmai che l’obiettivo di tutti sia vincere quanto più possibile, anche se chiaramente la vittoria di martedì ha rilanciato il Chievo, che comunque veniva da 8 risultati utili e ha riagganciato una vetta che non era lontana. La classifica è molto corta, noi guardiamo a noi, e questo significa dover migliorare. Dobbiamo ritornare a lavorare come stavamo facendo prima, mantenendo ben intatte nella testa quelle che sono le nostre caratteristiche, non solo di gioco ma anche di agonismo".

Parlando poi del Perugia: “Gli umbri hanno palleggio, imprevedibilità, idee, giocano un ottimo calcio, e ha ottenuto risultati. Si finisce sempre per dire le solite cose, ma è la realtà: hanno identità, coraggio, non danno riferimenti. Dovremmo avere attenzione massima”.

Sui suoi: “Abbiamo recuperato solo Gigliotti e Marrone, per il resto siamo i soliti. La formazione la vedremo domani: a ogni modo, io non cambio tanto per fare, ci sono equilibri che vanno rispettati per il computo totale del tutto. Sono i dettagli, tanto, a far la differenza”.