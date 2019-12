Crotone, Stroppa: "Col Livorno è una finale. E così va giocata"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

In vista della sfida contro il Livorno il tecnico Giovanni Stroppa ha fatto il punto sul suo Crotone e sulle difficoltà dell’incontro visto il cambio di allenatore in casa labronica: “Conosciamo veramente poco della squadra che affronteremo perché è arrivato un nuovo allenatore, che può dare qualcosa in più. Hanno lavorato in ritiro per preparare la gara e non so cosa aspettarmi da loro, di certo dai miei mi aspetto che mettano in campo armi migliori rispetto alla gara contro la Salernitana. - continua Stroppa come riporta il sito del club - Domani la considero una finale e quindi come tale bisogna prepararsi a disputarla, la settimana è stata buona e abbiamo preparato al meglio la partita e quindi vedremo domani se avremo quest’attenzione che ci deve essere per portare gli episodi dalla nostra parte”.