Crotone, Stroppa: "Col Pescara gara di certezze, consentitemi il termine"

Vigilia di gara per il Crotone che, smaltite le fatiche dell'infrasettimanale, tornerà in campo: avversario di turno, il Pescara. Come riportano i canali ufficiali del club rossoblù, è mister Giovanni Stroppa a presentare l'anticipo della 6^ gioranta: “Per caratteristiche, gli abruzzesi hanno giocatori che possono metterti in difficoltà nell’uno contro uno. Noi abbiamo uno spartito ben preciso, avete visto che le partite durano fino al 100' quindi non dobbiamo avere fretta. Vediamo nei minuti precedenti alla gara chi sta meglio e quindi calcolare anche i cambi per fare la partita a certi ritmi. È una gara di certezze se mi consentite il termine, c’è stato poco tempo a disposizione per preparala e dunque non possono esserci esperimenti. Magari, a gara in corso, chi entra potrà incidere però non sarà una partita semplice”.