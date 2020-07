Crotone, Stroppa: "Complimenti a chi ha giocato, ora onoriamo questo splendido campionato"

vedi letture

Dopo il successo interno contro il Frosinone, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza: "Niente seconde linee. Stavano bene, era giusto farli giocare. Hanno dimostrato che non cambia nulla nonostante si possa cambiare due, tre elementi. Stasera abbiamo fatto delle scelte su quelle che possono essere le nostre progressioni di lavoro. Complimenti perchè hanno fatto un'ottima partita. Non hanno mollato i giocatori? Hanno fatto una partita con serenità, hanno tenuto bene il campo e si sono visti scampoli di palleggio che non vedevo da tempo. Probabilmente il traguardo conseguito ha dato tranquillità ai ragazzi per fare quello che sanno fare. 13 risultati utili di fila in B? Sono soddisfatto, adesso bisogna dare continuità nell'ultima partita e onorare al meglio questo fantastico campionato. Vado a ribadire che i ragazzi confermano quanto di buono fatto fino qui".