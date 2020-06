Crotone, Stroppa: "Con l'Ascoli partita difficile ma vogliamo i tre punti. Squadra in crescita"

Alla vigilia della sfida contro l'Ascoli, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa in conferenza stampa ha presentato così la gara: "Con l'Ascoli ci aspetta una partita difficile, noi siamo sempre obbligati a vincere, da quando è iniziato il campionato. Vorremmo mantenere da qui alla fine il secondo posto, se così non fosse non c'è bisogno di fare allarmismi. Vogliamo andare avanti per portare via i tre punti, con attenzione massima. La squadra è in crescita e negli ultimi allenamenti sta denotando un miglioramento notevole della condizione fisica. Avremo più possibilità di scelte. Mazzotta e Spolli sono rimasti a Crotone, così come Jankovic. Per il resto sono tutti disponibili. Maxi Lopez? Sta crescendo ed è una bella cosa. Simy? E' importantissimo per noi ma potrebbe anche non essere schierato dall'inizio. E' un giocatore determinante ed un punto di forza, non credo che una partita sotto tono come magari quella di Perugia possa metterlo in discussione".