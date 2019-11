Crotone, Stroppa: "Continuiamo così, con un pò di cazzimma in più"

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa in conferenza stampa ha parlato della sfida contro il Cittadella: “Le prestazioni sono sempre state eccellenti, anche contro il Benevento e l’ho rimarcato. Sappiamo che nonostante la mole di lavoro in attacco facciamo meno gol di quanto dovremmo, ma siamo anche uno dei migliori reparti offensivi del campionato. Dobbiamo continuare così, magari mettendo un po' di cazzimma a livello nervoso. - continua Stroppa come si legge sul sito del club – Il Cittadella non è solo la squadra, lì c’è un qualcosa di diverso che permette il miglioramento anno dopo anno. Sembrava avessero perso quell’identità a inizio campionato, ma l’hanno ritrovata. Abbiamo la stessa classifica quindi è una partita da affrontare con la massima attenzione”.