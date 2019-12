© foto di Andrea Rosito

All'antivigilia della gara, in casa Crotone è mister Giovanni Stroppa a fare il punto della situazione circa la gara contro il Frosinone, che si giocherà in Ciociaria: “Per l’ennesima partita siamo in emergenza però diciamo che siamo abituati a questo. Affrontiamo una squadra che in questo momento, insieme al Benevento, sta andando meglio delle altre, e oltretutto ha un ottimo ruolino di marcia in casa: sarà una gara da affrontare con la massima attenzione. Formazione? Ho delle alternative, vedremo”.

Sugli aspetti della gara che saranno determinanti: “Penso più agli episodi piuttosto che a fare la prestazione, i ragazzi sanno cosa fare sotto questo aspetto: chiaro che dobbiamo concretizzare ciò che creiamo, anche perché abbiamo sempre dimostrato qualcosa in più degli avversari”.