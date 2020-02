Crotone, Stroppa: "Contro la Cremonese servirà una partita sporca"

© foto di Andrea Rosito

Vigilia di gara in casa Crotone, con mister Giovanni Stroppa che traccia il punto della situazione prima della partita contro la Cremonese: "Dobbiamo fare le cose che sappiamo fare, sappiamo che arriviamo da una prestazione incolore e quindi dobbiamo rimetterci in carreggiata, con la giusta determinazione e concentrazione. La settimana è andata bene, c'è stata qualche piccola defezione durante gli allenamenti ma tutti è risolto: eccezion fatta per Zanellato e Messias, squalificati, siamo tutti a disposizione. Ma non è un problema di interpreti, voglio un'inversione di tendenza".

Andando poi al match: "La Cremonese ha qualità importantissime, non dobbiamo farci ingannare dal fatto che magari può aver cambiato obiettivi a campionato in corso. Pensiamo a trovare un modo che esalti le nostre caratteristiche, dobbiamo tornare a essere quelli di prima, oltre il risultato: perché una delle nostre migliori caratteristiche è stato il carattere, anche nei momenti di difficoltà. Il salto di qualità? Alle volte abbiamo pagato le assenze, ma questa partita potrebbe far vedere altro. Spero che il mercato abbia dato o chiuso una certa incertezza, quella di poter stare o andare via. Qualcuno che aveva tirato la carretta ora ha ripreso il passo, domani faremo sicuramente una prestazione all'altezza. Cominciamo a fare una partita sporca, poi vedremo".