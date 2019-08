© foto di Federico Gaetano

Alla vigilia del derby contro il Cosenza il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa evitando di rispondere alle domande sul mercato e sull’arrivo di Maxi Lopez per non distrarre la squadra dal derby. “Siamo pronti, sappiamo che si tratta di un partita speciale per i nostri tifosi e ci teniamo a fare bene anche per altri fattori. È la prima di campionato e giochiamo in casa. - esordisce Stroppa - Rispetto a un anno fa partiamo con maggiori sicurezze, c’è un gioco ben definito e l’ambiente è più maturo. In Coppa Italia abbiamo giocato due gare vere che ci hanno dato indicazioni importanti e permesso di crescere mentalmente. Il Cosenza è una squadra ben allenata e difficile da affrontare, ma sarà una sfida totalmente diversa rispetto alla scorsa stagione”.