© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club in vista del derby contro il Cosenza: “Dobbiamo dare continuità al campionato che stiamo facendo quindi sicuramente è una partita diversa per tanti, ma è una gara che serve per migliorare ancora di più la nostra classifica. Sarà una partita difficile sotto tanti punti di vista perché il Cosenza ha un’identità ben precisa anche se non dà riferimenti, è capace di cambiare modulo in corsa e in avanti ha giocatori forti nell’uno contro uno e veloci. - continua Stroppa - Eravamo retrocessi e in questo momento stiamo rialzando la testa, ma l’obiettivo non è stato ancora raggiunto e dobbiamo restare concentrati sul campionato da fare da qui alla fine. Pensiamo al Cosenza, poi alla Cremonese e poi penseremo alle altre.È un derby quindi è fuori da ogni pronostico, è una gara aperta a qualsiasi risultato e a qualsiasi situazione. Dobbiamo essere molto più bravi e maturi rispetto alle ultime gare disputate e non possiamo commettere alcun errore”.