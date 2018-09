Crotone, Stroppa: "Dobbiamo buttarla dentro, siamo poco incisivi"

Dopo la sconfitta per 2-1 inflitta dal Pescara all'Adriatico con la doppietta di Mancuso, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato la gara in mixed zone: "Abbiamo fatto tanto possesso palla ma dovevamo buttarla dentro. Siamo stati poco incisivi, ci manca far gol e poi ne subiamo alcuni evitabili. Il Pescara ha in squadra giocatori che hanno fatto la Serie A, rispetto la scorsa partita abbiamo avuto il giusto approccio. Dobbiamo credere in quello che stiamo facendo perché la squadra sta lavorando bene".