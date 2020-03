Crotone, Stroppa: "Dobbiamo dare continuità se vogliamo restare in alto"

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia nel prossimo turno: “Finiamo questo trittico di partite ravvicinate cercando di dare continuità ai risultati. Rispettiamo moltissimo il Venezia, una squadra che gioca un ottimo calcio, ma dobbiamo fare qualcosa di straordinario per restare in alto. Affronteremo una squadra che ha un’idea di gioco consolidata, che è temibile in entrambe le fasi, sa difendere, giocare e palleggiare. - continua Stroppa come si legge sul sito - Sarà una bella gara perché, mi permetto di dire, che anche noi sappiamo fare questo quindi vedremo cosa succederà in campo. Turnover? Vediamo come staremo e metteremo in campo gli uomini che staranno meglio sicuramente”.