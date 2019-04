Crotone, Stroppa: "Dobbiamo essere più incisivi"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Giovanni Stroppa non è soddisfatto del pareggio ottenuto contro la Cremonese (0-0 il risultato finale). Ecco le parole del tecnico del Crotone riportate da Cuoregrigiorosso.com: "Abbiamo avuto delle opportunità nel primo tempo ma una squadra come la nostra non può essere così poco incisiva. Avevamo una marcia in meno oggi, abbiamo speso tantissimo per toglierci dall’ultimo posto. Bisogna tenere conto delle difficoltà anche extra-calcistiche che abbiamo ogni domenica. Dovevamo muovere la palla velocemente perché la Cremonese è una squadra che si chiude e lo fa ottimamente. Con il nostro modo di giocare ci siamo tolti dall’ultimo posto. Con degli avversari così bloccati, dovevamo giocare di più sugli esterni, dovevamo essere più bravi nel palleggio perché la Cremonese è una signora squadra che si difende bene".