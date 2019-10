Crotone, Stroppa: "Domani vincerà chi farà correre di più l'avversario"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima della gara di domani contro il Venezia, Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha analizzato i temi del match in conferenza stampa. Ecco un breve stralcio delle due dichiarazioni: "Ho visto parecchie partite loro, hanno messo a posto alcune situazioni perché anche nelle partite dove non non sono usciti con la posta piena meritavano di più. A loro piace fare la partita, piace tenere il pallone in possesso, quindi vediamo domani chi sarà più bravo a far correre l’avversario. Domani due squadre che possono somigliarsi per quello che è il modo di imporsi sull’avversario, una bella partita da vedere, speriamo lo sia anche da giocare".