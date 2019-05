Crotone, Stroppa: "Dopo il gol partita completamente cambiata"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Non è stata una giornata positiva per il Crotone, che inseguiva al Picco il punto della salvezza aritmetica, ma ha trovato davanti a sé uno Spezia più determinato e concreto. Il tecnico Giovanni Stroppa ha commentato la prestazione della squadra nella conferenza post partita, queste le sue parole raccolte da Cittadellaspezia.com:

"La squadra ha lavorato molto bene fino al gol. Stavamo giocando meglio rispetto agli avversari, anche se siamo stati imprecisi davanti alla porta. Nella rete di Galabinov, però, siamo stati blandi e la partita è completamente cambiata. Lo Spezia ha preso fiducia e ha legittimato la vittoria. Siamo venuti qua per strappare il punto salvezza, un punto che per noi valeva un intero campionato. Ma non abbiamo giocato in maniera tale da ottenerlo. Finché siamo stati in parità eravamo in dominio noi, poi abbiamo preso questo schiaffo e abbiamo giocato in maniera troppo prevedibile. Le partite vanno riviste, ma la sensazione a caldo è questa. Cosa provo quando ritorno qua da avversario? È sempre bello".