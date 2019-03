Crotone, Stroppa: "Dovevamo chiudere la partita già nel primo tempo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato il successo in quel di Carpi: "La partita si doveva già chiudere nel primo tempo. Abbiamo giocato bene, siamo andati bene sul 2-0 ma non ricordo le occasioni ma bisogna essere più bravi. In un certo senso mi va bene così perché posso preparare meglio la gara col Perugia. Se fosse stato un risultato più rotondo sarei qua a pensare come rimotivare la squadra. Al di là delle battute mi è piaciuta veramente la squadra come si è imposta e per come ha fatto la partita".