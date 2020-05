Crotone, Stroppa: "Due terzi della rosa torna in campo. Mi sembra un sogno"

vedi letture

Intervista alle colonne de La Gazzetta dello Sport per Giovanni Stroppa tecnico del Crotone. Al centro dell’attenzione la ripresa degli allenamenti per il club calabrese fissata per oggi: “Abbiamo messo a disposizione i campi in erba ai giocatori per correre un po’. Sono venuti due terzi della rosa, bene, mi sembrava di sognare”.

Stroppa poi si concentra sulla possibile ripresa del campionato: “Questo è il dilemma. La voglia è incredibile, credo da parte di tutti. Ma prima ci deve essere lo step più importante, ossia il lavoro di gruppo, perché puoi correre quanto vuoi ma se non sai gestire la palla. Sarà durissima, non è mai successo ai calciatori di star fermi tanto tempo, la massa muscolare è tutta da recuperare, come dopo un lungo infortunio. In estate di solito sei molto più in movimento: adesso solo pantofole e divano”