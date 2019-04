© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il largo successo sul campo del Venezia, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato in sala stampa: "Nel primo tempo potevamo fare meglio nella gestione della palla in avanti. Per il resto era una gara da portare a casa in questa maniera. Avevamo tutte le possibilità e le potenzialità per farlo. Sono contento per i ragazzi che non hanno perso la testa quando sono andati sotto. Sono soddisfatto per loro. Ieri ho detto che era fondamentale fare punti qua".