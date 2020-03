Crotone, Stroppa: "Gara dominata, dobbiamo continuare così"

vedi letture

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Crotone Stroppa dopo la vittoria sul campo del Venezia.

Vola il Crotone di Giovanni Stroppa, alla quarta vittoria consecutiva che vale il sorpasso sul Frosinone e il secondo posto in classifica. Al termine della gara vinta peer 3-1 sul campo del Venezia, il tecnico ha commentato il match tramite i canali ufficiali del club calabrese: “Era importante vincere e dare continuità. Una soddisfazione doppia, perché oltre alla vittoria abbiamo guadagnato una posizione. Spero che diventi determinante, ma è chiaro che ancora non abbiamo fatto niente. Si va avanti, mancano ancora delle partite e dobbiamo mantenere questa cattiveria e questa determinazione, abbinate comunque ad un’ottima qualità di gioco. Arrivare al risultato così, anche fuori casa, è una grande soddisfazione. Sicuramente è motivo di orgoglio venire qui e dominare, contro una squadra che ha qualità e un ottimo impianto di gioco. Peccato per l’occasione di Molina: potevamo avere un risultato più rotondo. Una partita in pieno dominio, che i ragazzi sono stati bravi a portare a casa. Peccato per Armenteros (out prima della partita ndr), ma abbiamo visto che i ragazzi stanno bene e che chiunque viene chiamato in causa dà il proprio apporto. Mai come in questo momento bisogna continuare così”.