Crotone, Stroppa: "Gara faticosa. Classifica? Bella ma non la guardiamo"

© foto di Federico Gaetano

Bellissima sfida questo pomeriggio allo ‘Scida’ fra Crotone e Venezia. Alla fine ad avere la meglio sono stati i padroni di casa per 3-2. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico dei calabresi Giovanni Stroppa: “E’ stata una partita bella ma faticosa. Abbiamo sofferto contro una squadra di livello. Noi eravamo un po’ corti di fiato. Nel primo tempo potevamo chiuderla, ma siamo stati bravi a ribaltarla grazie anche ad un gol incredibile di Simy. Poi a livello fisico non siamo stati bravi ad andarli a prenderli. Detto questo la partita è stata in pieno predominio. Averla portata a casa in questo modo è un segnale di grande forza. La classifica? Anche se è bellissima non guardiamola perché manca ancora tanto tempo e nessuno regala niente. Il Venezia è una signora squadra, che gioca a calcio ed è venuta fuori una bella partita”.