Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Cosenza: "Prestazione ottima sin dall'inizio. Probabilmente dovevamo essere più bravi negli ultimi 30 metri. Siamo stati imprecisi proprio nell'ultimo passaggio. Sicuramente non c'è stato ritmo in attacco della porta che di solito la squadra ha. Abbiamo preso un gol evitabile, il secondo tempo è stato ottimo per atteggiamento e velocità. A parte l'episodio finale, non siamo stati fortunati. Di sicuro il Cosenza ha fatto un'ottima partita, ma la mia squadra ha avuto un'ottima reazione. È mancata l'incisività".

Il tecnico del Crotone ha continuato sulla lettura del match: "Sapevamo che il Cosenza poteva metterci in difficoltà con attaccanti veloci. Secondo me non abbiamo sofferto, soltanto in un paio di occasioni e sul gol. Se queste sono state le cose negative, credo ci sia stato qualcosa di più del Cosenza negli ultimi metri. Ma è una squadra ha meno palleggio, stasera ha fatto questo tipo di partita qua".

Stroppa ha parlato anche dell'episodio del gol annullato nel finale: "Valutate voi. So tutto, ma non sono qui a far polemiche tanto non serve a niente. Mi dispiace soltanto che è stato buttato fuori un ragazzo senza aver fatto niente. Ma non vado oltre. Potevamo prendere gol contro gli attaccanti più veloci. Quando cerchi un palleggio alto è normale concedere. Siamo stati presi in controtempo sul gol. Lavoreremo per fare non farlo capitare in futuro".