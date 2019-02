Crotone, Stroppa: "Grande partita da parte nostra, arbitro da rivedere"

Un pareggio per 1-1 che non cambia di molto la classifica, ma permette al Crotone di mantenere l'imbattibilità davanti a un avversario più blasonato come il Verona - nonostante l'inferiorità numerica per oltre 30 minuti - e infonde fiducia agli uomini di Giovanni Stroppa che, nel posto gara, fa i complimenti ai propri ragazzi: "Questa sera abbiamo fatto una buona prestazione, affrontando l'avversario con la giusta personalità. Nell'intervallo mi sono arrabbiato con i miei perché chiedevo loro maggior precisione. Nell'arco dei novanta minuti ci sono alcune decisioni del direttore di gara che, a mio avviso, sono da rivedere. Quando siamo rimasti in dieci non siamo stati in grado di difendere il vantaggio, ma questa sera ho visto un grande Crotone" sono state le sue parole riportate da Tuttohellasverona.