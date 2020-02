vedi letture

Crotone, Stroppa: "Grande prestazione dei miei, delusi dal risutato"

Dopo la sconfitta per 3-2 a Castellammare contro la Juve Stabia, il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, è abbastanza arrabbiato: "Ci aspettavamo l'inizio forte della Juve Stabia, ci siamo adattati e siamo venuti fuori. Abbiamo fatto una partita eccezionale e contro questa Juve Stabia non era facile. Avevamo la partita in pugno, ma non l'abbiamo chiusa. E questo è stato il nostro errore. Abbiamo preso tre gol su palla inattiva. Non posso dire nulla ai ragazzi, anche se non possiamo prendere un goal su calcio d'angolo come nell'ultima rete della Juve Stabia. Sono anche dubbioso sul calcio d'angolo che secondo me non c'era. Non sarei stato contento del pareggio, usciamo addirittura sconfitti. Sono arrabbiato, ma non dobbiamo perdere tutto quello di buono che abbiamo fatto fin'ora, a cominciare da questa grande prestazione contro una squadra di grandissimo livello come la Juve Stabia".