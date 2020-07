Crotone, Stroppa: "Grandi ragazzi, ora aspettiamo gli altri campi"

Al termine del match vinto contro il Livorno, a Dazn, interviene il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa. Queste le sue parole: "Non abbiamo ancora fatto niente, vediamo cosa succederà negli altri campi. Manca poco per festeggiare. Sapevamo che dovevamo vincere, purtroppo non si può festeggiare, aspettiamo ancora due ore. Rinnovo i complimenti ai ragazzi per lavoro che è stato fatto".