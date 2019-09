Crotone, Stroppa: "I duelli e le individualità fanno la differenza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine della rifinitura odierna, in casa Crotone mister Stroppa ha fatto il punto della situazione circa la ripresa del campionato, che opporrà i suoi all’Empoli. Questo il pensiero del tecnico ripreso dai canali ufficiali del club: "Abbiamo lavorato molto bene. Per quanto riguarda la condizione della squadra, a distanza di due settimane, da una parte è bello perché qualcuno ha preso condizione dall’altra rischi di perdere il ritmo per come stavano andando le cose, per il resto invece tutto nell’ordine delle idee. Empoli? Bella squadra, assemblata benissimo e che lavora molto bene in entrambe le fasi, anche individualmente ha giocatori importanti ed è bello confrontarsi. Io parlo soprattutto della mia squadra e credo che i duelli e le individualità possono fare la differenza, oltre alle idee degli allenatori. Le idee esaltano le qualità e le qualità esaltano le idee".

Conclude: "Questo spogliatoio, già dall’anno scorso si è reso protagonista di una stagione non solo a livello tecnico ma mentale, di unione, condivisione e quest’anno sembra che i nuovi siano a Crotone da tempo”.