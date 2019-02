Crotone, Stroppa: "Tour de force nelle prossime tre: ho bisogno di tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha così parlato nella conferenza stampa di vigilia della partita che domani sera vedrà coinvolta la sua squadra nel posticipo di Serie B contro il Pescara: “Il lavoro mi soddisfa sempre e mi ha sempre soddisfatto, questa squadra crede in quello che fa. Nelle prossime tre gare affronteremo le prime della classe, ci aspetta un tour de force e ci sarà bisogno di tutti. Il Pescara ti mette in difficoltà nelle transizioni positive, quindi negative per noi, domani sera dobbiamo avere pazienza e soprattutto qualità nel palleggio dietro per non consentire queste ripartenza agli avversari. Non cambia nulla giocare il lunedì dopo le altre gare, dobbiamo badare poco agli altri e tanto a noi stessi. Le prestazioni della squadra sono sempre in crescita”.