Crotone, Stroppa: "Il Cittadella è una delle big, affronteremo la partita con massima attenzione"

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Cittadella. Ecco le sue dichiarazioni riportate da ilrossoblu.it: "Possiamo dire che ci sono avversari temibili, importanti e in forma per la lotta per la promozione. Reputo il Cittadella una delle “Big” del campionato, lo sta dimostrando, affronteremo questa gara con la massima attenzione".

Il tecnico rossoblù ha parlato della sfida contro una squadra complessa da affrontare: "Sarà impegnativo come tutte le gare, dovremo avere la massima concentrazione. Non voglio parlare di motivazioni inferiori, la squadra cresce con la testa, ci saranno sempre meno gara da qua alla fine. Ogni risultato sarà fondamentale".