Crotone, Stroppa: "Il Perugia ha ottime individualità. Ma vogliamo vincerle tutte"

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Perugia facendo il punto sui disponibili: “Zak recupera e poi vedremo se riusciremo a portare ad Ascoli Mazzotta e Spolli. Per sostituire Barberis abbiamo diverse opzioni, c’è Crociata che sta bene fisicamente oppure Benali e Gomelt che sono alternative attuabili come play. Inoltre rientra Messias ed è una nota positiva perché si tratta di un giocatore importante sia dall’inizio sia a gara in corso e più giocatori bravi ho a disposizione e meglio è. - continua Stroppa - Il Crotone vuole vincere con tutti e ovunque con massimo rispetto compreso il Perugia ha consolidato un’ottima idea di calcio e sta migliorando tanto, hanno ottime individualità e nei duelli questo può fare la differenza. Sono una squadra che è stata costruita benissimo e vedendola nelle ultime gare giocate mi piace la sua identità. Diventa una partita difficile da affrontare, ma al di là delle qualità del Perugia vorrei che si alzasse l’asticella del nostro gioco, dobbiamo avere la volontà di imporci ovunque”.