Crotone, Stroppa: "Inizio di campionato con il botto, bellissimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha commentato così il sorteggio del calendario di Serie B:

"Partiamo dal presupposto che non esistono partite scontate, tutte le squadre possono nascondere in qualsiasi momento della stagione insidie sotto vari aspetti. Lo definirei un inizio col botto direi, bellissimo. Sarà difficile fin da subito, così entriamo immediatamente in clima campionato. Le prime giornate sono sicuramente importanti, oltre al derby all’esordio infatti affronteremo lo Spezia al Picco, poi verrà allo Scida l’Empoli che avrà il desiderio di ben figurare dopo la retrocessione dalla Serie A. Non esistono partite facili, l’unica cosa che conta è continuare a lavorare come stiamo facendo dall’inizio del ritiro e arrivare pronti al prossimo impegno ufficiale, quello contro l’Arezzo in Coppa Italia”.