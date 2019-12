© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Trapani: “Oserei dire che la gara di domani è determinante, è da considerare come la finale visto che è l’ultima del girone di andata e visto che probabilmente ci darà una fisionomia diversa da quella che abbiamo ora, perlomeno credo, però senza guardare la classifica anche se fa piacere. Bisogna vincere la partita, come non importa, anche se sappiamo come e cosa fare. Una squadra scorbutica, tosta e che verrà a concedere poco, pericolosa nelle ripartenze e quindi a maggior ragione bisogna avere bene in testa l’obiettivo, poi il percorso la squadra lo sa”.