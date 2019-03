Crotone, Stroppa: "Lecce fortissimo, mi aspetto tanto dai miei ragazzi"

Fonte: fccrotone.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lecce: “Si può sempre migliorare, di sicuro sono prestazioni importanti e risultati importanti, che in fin dei conti sono quelli che contano di più, però se vado ad analizzare partita dopo partita e episodio dopo episodio qualcosa lascia sempre l’amaro in bocca quindi cerchi sempre di migliorare e di lavorare in una certa maniera per poter perfezionare meccanismi e individualità”.

Lecce? “Il Lecce è una squadra eccezionale, che non da riferimenti, ha iniziato il campionato sembrando di essere una meteora o una sorpresa e invece ha consolidato tutto. Merito dell’allenatore che è dall’anno scorso alla guida della squadra e ha consolidato automatismi, ha messo dentro gente importante consolidando la qualità del lavoro che ha fatto sia la Società che Liverani. È una squadra imprevedibile, quadrata, che non concede, che sa palleggiare, sa andare in verticale e merita la classifica che ha”.

Come sta la squadra? “Abbiamo recuperato le energie dopo la gara di Salerno e abbiamo preparato benissimo la partita contro il Lecce, i ragazzi sono perfetti e dunque mi aspetto tanto. È vero che il Lecce è una squadra fortissima, ma è anche vero che sto allenando una squadra eccezionale per tanti motivi, quello più importante è che caratterialmente noi in questo momento difficilmente, scaramanzia a parte, sbagliamo la gara”.