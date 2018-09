Crotone, Stroppa: "Livorno diverso rispetto a quello affrontato in Coppa"

© foto di Federico Gaetano

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì contro il Livorno: "Non ci nascondiamo, vogliamo essere protagonisti. Non possiamo però essere sicuri di vincere il campionato. Alleno una squadra competitiva, fortissima e cercheremo di vincere. Molti ci vedono tra i protagonisti ed è scontato che sia così perché siamo retrocessi l'anno scorso. La categoria presenta delle insidie e sulla carta nulla è semplice. Si rischia di non mantenere le premesse della vigilia. Il Livorno è una squadra stravolta non tanto negli interpreti quanto nell'atteggiamento e nella condizione fisica. Quella che abbiamo incontrato era una formazione diversa, lunedì sarà un'altra storia. Anche noi abbiamo un'identità più definita e lo abbiamo dimostrato con il Foggia. Dobbiamo dare continuità, sarà un match difficilissimo e non dobbiamo pensare alla sfida di Coppa Italia".