Crotone, Stroppa: “Mascheroni persona speciale. Grazie al Presidente”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match dello “Scida” vinto sulla Virtus Entella per 3-1. L’allenatore ha messo in secondo piano la prestazione dei suoi ragazzi, soffermandosi esclusivamente sulla tragedia che ha colpito il club in settimana, con la tragica scomparsa del preparatore atletico Sergio Mascheroni: “Partita perfetta in una situazione inverosimile. Non posso aggiungere altro su quello che riguarda il campo, ma vorrei sottolineare quello che il Presidente Gianni Vrenna ha fatto ieri per la squadra, per Sergio e la sua famiglia. Siamo andati a Como per dare forza a chi gli è sempre stato vicino e in maniera incredibile è stata la sua famiglia a dare una carica in più a noi: credo non sia mai successo nella storia del calcio. Il mio pensiero va alla moglie di Sergio, Emanuela, e ai suoi due figli: hanno perso una persona speciale”.