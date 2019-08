Crotone, Stroppa: "Maxi straordinario. Mi spiace non sia ancora al top"

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa della sfida contro lo Spezia: “Hanno meritato la vittoria all’esordio e hanno evidenziato valori importanti e un calcio propositivo con giocatori di gamba, fisici e di personalità. - continua Stroppa come riporta il sito del club calabrese – Marrone può già giocare dal primo minuto, è un calciatore molto tecnico che alza il livello e può darci una grande mano. Maxi Lopez l’ho visto in allenamento in questi giorni e non è ancora al top, ma si tratta di un calciatore straordinario e mi spiace non averlo a disposizione contro lo Spezia, mentre sono felice di aver recuperato Vido. Vi assicuro che quando saranno tutti al top, Vido, Simy, Lopez, Messias e gli altri, mi verrà il mal di testa, anzi verrà alle squadre avversarie”.