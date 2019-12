Crotone, Stroppa: "Meritiamo voti altissimi. Rinnovo? Costo troppo"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha commentato così i tre punti conquistati con il 3-0 contro il Trapani: “Fatto una partita importante senza soffrire, complimenti ai ragazzi per come l’hanno interpretata. Abbiamo cercato il gol con pazienza, peccato averla chiusa così: in alcuni frangenti avremmo potuto fare meglio, ma sono tre punti importanti. Ci danno morale, autostima e fiducia. Gioca chi merita, cerco sempre di essere il più coerente possibile. Dobbiamo rammaricarci per i punti lasciati per strada, ma dobbiamo guardare avanti e migliorare. Abbiamo espresso qualcosa di importante, la flessione è coincisa con i tanti infortuni e adesso tutti hanno preso una certa consapevolezza. Faccio i complimenti a tutto il gruppo: si poteva fare di più, ma abbiamo reagito e non abbiamo mai mollato. Sono soddisfatto e orgoglioso di ciò che stanno facendo i miei ragazzi. Messias? Mi sarebbe piaciuto se avesse fatto doppietta, ma intanto ha rotto il ghiaccio. Rinnovo? Adesso costerei troppo perché sto vincendo (ride, ndr). A parte gli scherzi, è presto per sedersi attorno a un tavolo: l’importante, adesso, è recuperare i giocatori importanti che non abbiamo avuto. Con quelli che rientreranno potremo alzare ulteriormente l’asticella. Alla squadra do un voto altissimo per il gioco espresso non solo in partita, ma quotidianamente. I sono ragazzi sono convinti di ciò che fanno, è una gratificazione”.