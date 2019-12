Il tecnico del Crootne Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Salernitana e della voglia della sua squadra di svoltare la stagione cercando quella vittoria esterna che manca da fine settembre: “Non stiamo portando a casa punti e questo fa male perché non riusciamo a dare concretezza alle buone cose che facciamo. Siamo consapevoli che è un momento difficile e sappiamo cosa dobbiamo fare in più rispetto all’ultimo periodo. Abbiamo tante assenze e questo complica le cose perché non posso fare il turn over che vorrei e permettere ad alcuni che tirano la carretta dall’inizio di rifiatare. Però a Salerno vogliamo fare risultato e per questo dobbiamo metterci ancora più voglia del solito. - continua Stroppa – Dei problemi dei campani ci interessa poco, andiamo a giocare in un ambiente straordinario come l’Arechi e affrontiamo una squadra blasonata, allenata da un maestro di calcio. Sarà una sfida stimolante”.