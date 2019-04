© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, riportate da IlRossoblu.it dopo la vittoria contro il Perugia. "Nel primo tempo il Perugia ha dato l’impressione che potesse fare qualcosa e ha una qualità veramente importante. Ma noi non abbiamo mai sofferto, forse nel finale, ma ho visto i ragazzi pagare a livello fisico la partita di domenica. Abbiamo cominciato bene, una bella qualità di corsa, poi abbiamo sofferto un pochino, ma dopo abbiamo preso le misure e non abbiamo corso molti rischi. Ancora una volta mi trovo qui a dover fare i complimenti ai miei ragazzi. La nostra è una squadra importante che ha trovato le armi giuste, cattiveria, convinzione e agonismo, per fare un campionato di livello".