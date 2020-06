Crotone, Stroppa: "Non bisogna fare drammi. È ancora tutto nelle nostre mani"

vedi letture

È amareggiato Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, nel commentare il pareggio per 1-1 sul campo dell'Ascoli: "È difficile commentare in maniera negativa questa gara perchè la squadra la prestazione l'ha fatta e poteva tranquillamente portare a casa il risultato. Poi il calcio è questo, se non chiudi le partite corri il rischio di raccogliere meno di quanto avresti dovuto. Al di là della prestazione ciò che conta è portare a casa i punti. Con tutte le occasioni che abbiamo creato non si può arrivare a un quarto d'ora dal termine con un solo gol di vantaggio. Non mi sento però di fare drammi, è tutto ancora nelle nostre mani nonostante il Cittadella ci abbia raggiunti e bisogna ripartire dalle tante cose buone che abbiamo dimostrato stasera".

Con la squadra sulle gambe nel finale perchè non ha fatto tutti i cambi a disposizione?

"Non volevo creare confusione, avrei potuto inserire Zanellato per sfruttare meglio le situazioni su palla inattiva ma col senno di poi mi risulta difficile rispondere a questa domanda".

Dopo le trasferte di Perugia e Ascoli si torna a casa con più soddisfazioni o più rimpianti?

"Per quanto riguarda la crescita della squadra sono assolutamente soddisfatto ma inevitabilmente ci sono rimpianti, e non solo nelle due trasferte ma anche riguardo la partita contro il Chievo. Avremmo potuto fare tranquillamente bottino pieno ed avere un'altra classifica e invece siamo qui a fare "mea culpa". Non bisogna abbattersi, bisogna continuare a lottare e fare in modo di non essere soddisfatti solo della prestazione ma anche del risultato finale

Dopo il gol del vantaggio la squadra si è abbassata troppo?

"Non credo, c'è stata la reazione dell'Ascoli ma anche dopo l'1-0 le occasioni le abbiamo avute ed è stato un peccato non averle sfruttate a dovere".

Problema gol: punte fuori forma o c'è un problema nella fase offensiva?

"Sicuramente siamo meno bravi del solito ma anche poco fortunati, non mi sembra ci sia alcun tipo di problema. Dobbiamo insistere su questa strada e sperare che gli attaccanti tornino presto a concretizzare il grande lavoro fatto durante le partite".

Dichiarazione riportate sul canale youtube di Sport Team Calabria.