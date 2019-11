Crotone, Stroppa: "Non era facile, potevamo fare più gol"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

L'allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, è felice dopo il successo ottenuto contro l'Ascoli. Ecco quanto evidenziato a fine gara da PicenoTime. "Non era facile vincere contro l’Ascoli, sapevamo la forza di questa squadra, temevo molto questo match. I bianconeri hanno cambiato sistema di gioco per affrontarci: sugli esterni c’è stato un duello individuale molto serrato. I miei esterni potevano anche fare di più, ma sicuramente è stata un’ottima gara da parte di tutti. Abbiamo avuto tante occasioni limpide da gol, mai come stasera, dovevamo essere più precisi. Nel secondo tempo è avvenuto più spesso e abbiamo fatto meglio. Tre punti importanti dopo le due sconfitte di fila contro Chievo e Perugia".