Crotone, Stroppa: "Non serve festeggiare oggi, c'è da vincere domenica"

© foto di Andrea Rosito

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, parla così in conferenza stampa al termine della partita vinta in casa del Frosinone: "Eravamo tutto sommato in pieno controllo, tranne che nell'occasione eclatante: si poteva vincere come perdere, è stata decisa da un episodio. Entrambe hanno cercato di non perderla. Noi siamo stati bravi a voler portare a casa il risultato anche nel finale di partita. Finalmente usciamo vincitori, a differenza di altre volte in cui non abbiamo ottenuto niente. Gomelt e Rutten quando sono entrati hanno dato un apporto importante. Davanti spesso e volentieri però potevamo fare qualcosa di più. Se domenica non chiudiamo questo percorso non abbiamo fatto niente, perché in questo momento dobbiamo raccogliere tanto anche rispetto a quanto viene seminato. Mi dispiace parlare della classifica, ma se dobbiamo dare una motivazione in più allora serve pensare di fare il salto. Non serve festeggiare oggi, vinciamo subito domenica".