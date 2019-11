© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Perugia: “Degli arbitri non parlo più, le cose sono evidenti quindi non vorrei passassero messaggi diversi. La squadra ha reagito bene nelle avversità delle situazioni note a tutti. Siamo stati un po’ polli e un po’ sfortunati in qualche occasione; non abbiamo mai mollato, quello che mi dispiace è che sul 3-1 ci siamo leggermente adagiati per poi riprenderci sul 3-2. Abbiamo trovato un portiere straordinario, non posso recriminare nulla ai miei ragazzi per il finale di gara. Bisogna continuare a lavorare, sarà necessario perfezionare certi aspetti.