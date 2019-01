Crotone, Stroppa: "Ottimo l'apporto dei nuovi, arriveranno altri rinforzi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match vinto per 2-0 sul campo del Foggia, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa: "Avevamo bisogno dei nuovi, ottimo apporto il loro. Arriveranno altri rinforzi sicuramente che porteranno un entusiasmo nuovo. Machach ha fatto una grande partita, ma non soltanto lui. Potevamo fare 3-4 gol davanti la porta ma questa è una cosa che si verifica dall'inizio del campionato, dobbiamo migliorare in questo. Il fatto di non aver preso gol qui a Foggia è sicuramente un passo in avanti - riporta foggia.iamcalcio.it -. Spolli? Ha preso una grandissima botta, gli girava la testa. Abbiamo perso spessore con la sua sostituzione. Avevo detto alla vigilia che era importante l'approccio e non l'abbiamo sbagliato. Abbiamo reagito da grande squadra e poteva essere un risultato più rotondo già dal primo tempo. Abbiamo lavorato da inizio settimana sul 3-5-2, viste anche le assenze di Benali, Martella e Marchizza. Non volevo concedere qualche giovanotto in una partita così difficile. Non mi piace fare questo tipo di partite a stare molto dietro e non palleggiare ma bisogna tener conto dell'avversario che ci ha costretto ad avere un baricentro più basso a volte".