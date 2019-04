© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

In vista della sfida contro il Perugia il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulla vittoria contro il Carpi: “Il modo in cui abbiamo vinto in Emilia è da squadra matura, è vero che era uno scontro diretto, ma sul campo non è sembrato. - continua Stroppa – Per quello che mi riguarda le qualità della mia squadra e lo stato di salute ci permettono di avere un approccio importante quando scendiamo in campo. Però gli esami non finiscono mai, domani abbiamo un bell’esame perché affrontiamo una bella squadra che insieme a noi sta meglio di tutte. Il Perugia è una squadra imprevedibile che sa giocare a calcio e sembra che si diverta, arriva da quattro vittorie in trasferta e questo la dice lunga sulle loro qualità. Sarà bellissimo affrontarla in questo momento”.